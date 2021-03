Devisen: Euro legt nach Ifo-Index zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag durch eine bessere Unternehmensstimmung in Deutschland beflügelt worden.



Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1795 US-Dollar. Sie kostete damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1802 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im März deutlich aufgehellt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg mit 96,6 Punkten auf den höchsten Wert seit Juni 2019. Sowohl die Lagebewertung als auch die Geschäftsaussichten hellten sich auf. "Trotz steigender Infektionszahlen startet die deutsche Wirtschaft zuversichtlich in den Frühling", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

In Italien, der nach Deutschland und Frankreich drittgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone, hellte sich die Unternehmensstimmung ebenfalls auf. Dagegen trübte sich die Stimmung unter den Verbrauchern ein. Besonders die konjunkturelle Lage wurde von den Konsumenten ungünstiger bewertet./bgf/jkr/fba