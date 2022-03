Devisen: Euro kostet mehr als 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel über der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1110 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1085 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat zuletzt von der besseren Stimmung an den Aktienmärkten profitiert. Der US-Dollar war im Gegenzug etwas zurückgefallen. Auslöser für die bessere Stimmung waren Annäherungssignale zwischen Russland und der Ukraine. Allerdings trifft die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren, in der Ukraine und im Westen auf Skepsis.

Am Mittwoch blicken die Anleger auch auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Es werden Inflationszahlen für März erwartet. Die bereits hohe Teuerung dürfte weiter zulegen. Als Folge des russischen Einmarschs in die Ukraine und scharfer Sanktionen des Westens sind die Preise von Energie und vielen Rohstoffe deutlich gestiegen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck will angesichts der russischen Drohung mit einem Gaslieferstopp eine Stellungnahme zur Energiesicherheit abgeben./bgf/zb