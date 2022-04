Devisen: Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0885 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. In der Nacht war der Eurokurs etwas gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0861 Dollar festgesetzt.

Die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist am Wochenende in etwa erwartungsgemäß ausgegangen. Nach vorläufigen Zahlen des französischen Innenministeriums zog Amtsinhaber Emmanuel Macron mehr Stimmen auf sich als seine größte Herausforderin Marine Le Pen. Die beiden stehen sich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegenüber.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nur wenige an. Größere Beachtung dürften Wortmeldungen zur Geldpolitik auf sich ziehen. In den USA wollen sich einige hochrangige Notenbanker öffentlich äußern./bgf/mis