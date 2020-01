Devisen: Euro kaum verändert unter 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch weiter knapp unter 1,11 US-Dollar gehalten.



Er blieb in seiner engen Handelsspanne der vergangenen Tage. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1079 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Morgen und am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,1115 (Montag: 1,1085) Dollar festgesetzt.

Etwas belastet wurde der Euro durch enttäuschende Konjunkturdaten aus Frankreich und durch die jüngste politische Entwicklung in Italien. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich das Geschäftsklima zu Beginn des Jahres eingetrübt und den tiefsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. In den vergangenen Wochen hatten lange Streiks gegen die geplante Rentenreform der französischen Regierung den Transportsektor des Landes belastet.

In Italien, der drittgrößten Euro-Volkswirtschaft, bahnt sich ein Wechsel an der Spitze einer der Regierungsparteien an. Kurz vor wichtigen Regionalwahlen steht der Chef der Regierungspartei Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, Medienberichten zufolge vor dem Rücktritt. Allerdings soll Di Maio das wichtige Amt des Außenministers behalten. Die Krise setzt die Koalition zwischen Sternen und Sozialdemokraten in Rom weiter unter Druck.

Im weiteren Tagesverlauf wird nicht mit stärkeren Impulsen am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank sind auch vom Weltwirtschaftsforum in Davos keine größeren Impulse für den Handel zu erwarten./jkr/jsl/jha/