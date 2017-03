Devisen: Euro kaum verändert - Südafrikanischer Rand unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag seine starken Kursgewinne der Vortage vorerst nicht fortgesetzt.



Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0860 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Bis zum Montagnachmittag konnte der Euro noch stark von einer breitangelegten Dollarschwäche profitieren und erreichte zeitweise ein Jahreshoch bei 1,0906 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0889 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen am Dienstag von einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag stehen in den USA wichtige Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten.

Starke Kursbewegung gab es dagegen beim südafrikanische Rand. Die Währung hatte am Morgen zum Dollar zeitweise mehr als zwei Prozent an Wert verloren. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach plant Südafrikas Präsident Jacob Zuma, den angesehenen Finanzminister Pravin Gordhan zu entlassen. Im weiteren Handelsverlauf konnte der Rand aber wieder einen großen Teil der frühen Verluste wettmachen./jkr/bgf/tos