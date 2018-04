Devisen: Euro kaum verändert - Schwedische Krone fällt nach Zinsentscheidung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig bewegt.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2162 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2185 Dollar festgesetzt.

Die Anleger warten auf geldpolitische Beschlüsse der europäischen Notenbank, die am frühen Nachmittag auf dem Programm stehen. Fachleute rechnen nicht mit wesentlichen Neuigkeiten. Hinweise dazu, wie die Notenbank ab Herbst mit ihren Wertpapierkäufen weiter verfahren will, werden frühestens auf der kommenden Sitzung im Juni erwartet. Mit Interesse dürften Anleger jedoch verfolgen, wie EZB-Präsident Mario Draghi auf der anschließenden Pressekonferenz die zuletzt enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem Währungsraum bewerten wird.

Bereits am Vormittag hatte die schwedische Notenbank wie erwartet bekannt geben, dass der Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von minus 0,5 Prozent bleibt. Allerdings verschoben die Währungshüter den Beginn der von ihr geplanten geldpolitischen Straffung zeitlich etwas nach hinten. Demnach wird eine erste Zinsanhebung erst gegen Ende des Jahres in Erwägung gezogen. Bisher hatte die Zentralbank das zweite Halbjahr in Aussicht gestellt. Die Krone geriet nach den geldpolitischen Beschlüssen stark unter Druck und fiel im Handel mit dem Euro auf den tiefsten Stand seit 2009./jkr/bgf/