Devisen: Euro kaum verändert - Pfund steigt nach Brexit-Verschiebung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag kaum bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1379 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1387 Dollar festgesetzt.

Eine stärkere Bewegung gab es hingegen beim britischen Pfund, das die Kursverluste der vergangenen Handelstage am Morgen ein Stück weit wettmachen konnte. Die Europäische Union und die britische Premierministerin Theresa May einigten sich in der Nacht zum Freitag auf eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens. Der Kompromiss sieht einen Aufschub des Brexits bis mindestens zum 12. April vor./jkr/jha/