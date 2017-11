Devisen: Euro kaum verändert - Kursrally beim koreanischen Won

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.



Nach zuletzt kräftigen Kursbewegungen habe sich die Lage wieder etwas beruhigt, hieß es von Marktteilnehmern. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1787 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1840 Dollar festgesetzt.

Bereits am Vorabend hatte der jüngste Höhenflug des Euro vorerst ein Ende gefunden, nachdem die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1861 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit etwa einem Monat.

Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) war der Anstieg des Euro nach der Veröffentlichung starker Wachstumsdaten aus Deutschland unerwartet heftig ausgefallen. "Marktteilnehmer wurden auf dem falschen Fuß erwischt", kommentierte Umlauf die Kursentwicklung in der ersten Wochenhälfte.

Weiterhin aufwärts ging es hingegen beim koreanischen Won. Die Währung des asiatischen Landes konnte am Morgen an die deutliche Aufwärtsbewegung vom Vortag anknüpfen und erreichte zum Dollar den höchsten Stand seit über einem Jahr. Am Markt wird vor dem Hintergrund einer robusten Konjunktur über eine Zinserhöhung durch die Notenbank in Seoul spekuliert.

Im weiteren Tagesverlauf könnten US-Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am Nachmittag werden unter anderem Daten zur amerikanischen Industrieproduktion veröffentlicht./jkr/bgf/jha/