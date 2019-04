Devisen: Euro kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1227 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1219 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Wochenende rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für März auf dem Programm. Die Anleger rechnen weiterhin mit einer robusten Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt.

Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgte für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. "Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte US-Präsident Donald Trump am Vorabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He im Weißen Haus. Allerdings sei ein Abkommen weiterhin nicht garantiert, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Auch Chinas Präsident Xi Jinping sah die Handelsgespräche auf einem guten Weg./jkr/stk