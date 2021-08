Devisen: Euro kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im New Yorker Handel nur wenig verändert tendiert.



Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1883 US-Dollar. Gewinne aus dem europäischen Vormittagsgeschäft büßte der Euro wieder ein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1886 (Freitag: 1,1891) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8413 (0,8410) Euro gekostet./ajx/he

