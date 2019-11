Devisen: Euro kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag bei 1,1017 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1008 Dollar festgesetzt.

Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell haben keine Auswirkungen auf den Devisenmärkten gezeigt. Powell hatte bekräftigt, dass sich die Geldpolitik so lange nicht ändere, wie die wirtschaftliche Lage stabil bleibe. Er äußerte sich positiv zur US-Konjunktur. "An diesem Punkt des längerfristigen Aufschwungs sehe ich das Glas mehr als halb voll", sagte der Vorsitzende.

Starke Impulse gab es am Devisenmarkt seit Wochenbeginn nicht. Vom amerikanisch-chinesischen Handelsstreit gab es ebenfalls wenig Neues. Am Nachmittag könnte hingegen eine Reihe von Konjunkturdaten für Impulse sorgen. Es stehen Daten zum Verbrauchervertrauen und vom Immobilienmarkt an.

Ein nächster Schwung an Daten folgt am Mittwoch, bevor die Amerikaner am Donnerstag "Thanksgiving" feiern und am Freitag ihren Einkaufstag "Black Friday" begehen. In dieser Zeit geht die Aktivität in den USA merklich zurück./hoshs/bgf/fba