Devisen: Euro kaum bewegt durch Europawahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag zunächst kaum durch den Ausgang der Europawahl bewegt worden.



Im Vergleich zum US-Dollar legte er am Morgen etwas auf 1,1210 Dollar zu. Am Devisenmarkt war die Lage zum Wochenstart generell ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Freitagnachmittag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

Die Europawahl ist nach vorläufigen Ergebnissen in etwa wie erwartet ausgegangen. Die großen Parteiblöcke im Europaparlament der Volksparteien haben Stimmen verloren, nationalistische und populistische Parteien haben hinzugewonnen. Zu einem mitunter prognostizierten kräftigen Rechtsruck ist es jedoch nicht gekommen. Die Grünen zählen zu den stärksten Gewinnern.

Zu Wochenbeginn stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Kursbewegung sorgen könnten. Auch ranghohe Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten größtenteils zurück. Aus den Reihen der EZB wird sich jedoch Direktoriumsmitglied Benoit Coeure zu Wort melden./bgf/jha/