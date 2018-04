Devisen: Euro kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag wenig Regung gezeigt.



Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2374 US-Dollar gehandelt und damit zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,2388 Dollar festgesetzt.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine weiterhin robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gemeldet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der Fed. Am Devisenmarkt hatte die Veröffentlichung keine größeren Kursbewegungen zur Folge.

Nach den starken Wertverlusten der vergangenen Handelstage hat sich der Schweizer Franken mit bis zu 1,1999 Franken je Euro noch näher an die Marke von 1,20 herangetastet. Diesen Kurs hatte die Notenbank der Schweiz bis Anfang 2015 als Mindestkurs verteidigt. Nach der Kursfreigabe hatte der Franken zum Euro zeitweise stark an Wert gewonnen. Seit dem vergangenen Sommer wird er aber wieder deutlich schwächer.

Der Hongkong-Dollar gerät unterdessen immer mehr unter Druck. Bis Donnerstag hat die Währungsbehörde 51,3 Milliarden Hongkong-Dollar (6,5 Milliarden US-Dollar) aufgekauft, um den Wert der eigenen Währung zu stützen. Vor einer Woche mussten erstmals seit 30 Jahren für einen US-Dollar 7,85 Hongkong-Dollar bezahlt werden. Seither bewegt sich der Kurs - abgesehen von einem Ausreißer am Donnerstag - nahe dieser Marke, die von der Währungsbehörde durch Interventionen verteidigt wird.