Devisen: Euro nach jüngsten Höhenflug wieder unter 1,12 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im New Yorker Handel unter 1,12 US-Dollar gefallen.



Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1183 Dollar gehandelt.

Der Euro zollte damit dem Höhenflug der vergangenen Tage etwas Tribut, nachdem die Gemeinschaftswährung im europäischen Handel noch bei 1,1268 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit vergangenem November erreicht hatte. Vor dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am kommenden Mittwoch hätten einige Anleger wieder beim Dollar zugegriffen, sagten Händler.

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten der Gemeinschaftswährung damit keinen neuen Auftrieb verleihen. Jüngste Nachrichten zeigten etwa, dass der Aufschwung in der Eurozone weiter in robusten Bahnen verläuft.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1215 (Montag: 1,1243) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8917 (0,8894) Euro./la/he