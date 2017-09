Devisen: Euro handelt nur knapp über dem Tagestief

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im New Yorker Devisenhandel etwas nachgegeben.



Die Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1864 US-Dollar nur knapp über dem Tagestiefstand von 1,1851 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1920 (Donnerstag: 1,1825) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8389 (0,8457) Euro.

Über einen Mangel an Impulsen konnten sich die Anleger vor dem Wochenende nicht beklagen - im Gegenteil: Zunächst profitierte der Euro von Äußerungen des österreichischen Notenbankchefs Ewald Nowotny. Das EZB-Ratsmitglied hatte gesagt, aus seiner Sicht sollte die jüngste Aufwertung des Euro nicht dramatisiert werden. Damit äußerte sich erstmalig ein ranghoher Notenbanker direkt zur Euro-Aufwertung, die seit Jahresbeginn zum Dollar 13 Prozent beträgt. Der höhere Wechselkurs kann auf Wachstum und Inflation lasten und damit der EZB Kopfzerbrechen bereiten. Bislang sieht es danach aber nicht aus.

Neue US-Konjunkturdaten sorgten im Nachmittagshandel erst für zusätzlichen Auftrieb beim Euro, dann aber für Belastung. Zunächst enttäuschte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat August. Die Arbeitslosigkeit stieg, während die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieben. Robuste Daten zur Industrie- und Verbraucherstimmung überzeugten jedoch wenig später, so dass der Dollar unter dem Strich zulegte und der Euro im Gegenzug nachgab./bek/jha/