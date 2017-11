Devisen: Euro hält sich über 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag knapp über der Marke von 1,16 US-Dollar gehalten.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1590 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Aus Deutschland werden am Morgen Zahlen zur Industrieproduktion erwartet. In den USA stehen Zahlen vom Arbeitsmarkt an, die an den Märkten jedoch nur selten beachtet werden. Größere Beachtung könnten Äußerungen ranghoher Notenbanker auf sich ziehen. In Frankfurt wird ein öffentlicher Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi erwartet./bgf/das