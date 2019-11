Devisen: Euro hält sich über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten.



Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1025 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Nach wie vor notiert der Euro in der Nähe seines einmonatigen Tiefstands. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1034 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen könnten. Größte Beachtung dürften Wachstumsdaten aus Großbritannien auf sich ziehen. Es handelt sich um erste Daten zum dritten Quartal. Nach der Schrumpfung im zweiten Vierteljahr wird für das Sommerquartal mit einem deutlichen Wachstum gerechnet./bgf/jha/