Devisen: Euro hält sich über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0957 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0925 Dollar festgesetzt.

Auf der US-Währung lasten weiterhin schwache Konjunkturdaten. Zuletzt hatten wichtige Daten dort Rezessionsängste geschürt. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag halten sich viele Marktteilnehmer aber eher zurück. In Deutschland ruht der Handel am Tag der Deutschen Einheit, der an diesem Donnerstag gefeiert wird.

Im Tagesverlauf stehen in der Eurozone zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem Stimmungsdaten der Einkaufsmanager aus Deutschland und dem Euroraum. Aus den USA werden etwa Auftragsdaten erwartet./jha/