Devisen: Euro hält sich klar über 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat bis zum Dienstagmittag deutlich angezogen.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0954 US-Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0910 Dollar festgelegt.

Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,0973 Dollar angestiegen. Damit hatte sich die Gemeinschaftswährung wieder etwas weiter an das obere Band der Spanne von etwa 1,07 bis 1,10 Dollar angenähert, in der sie sich bereits seit Anfang April bewegt.

Händler erklärten die Euro-Gewinne mit der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten. Die geopolitischen Spannungen blieben für den Moment im Hintergrund, die Anleger seien ganz auf Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus fokussiert, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Der US-Dollar war vor diesem Hintergrund wesentlich weniger als Reservewährung gefragt. Davon profitierten neben dem Euro auch viele andere Währungen, darunter der australische und der neuseeländische Dollar. Beide Devisen gelten als besonders anfällig für Stimmungsschwankungen an den Märkten.

Am Vormittag waren nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht worden. In Deutschland erholte sich die GfK-Konsumstimmung etwas von ihrem massiven Einbruch in der Corona-Krise.

Am Nachmittag stehen noch einige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda, darunter der von der gemeinnützigen Organisation Conference Board erstellte Index zum Verbrauchervertrauen. Hinzu kommen einige Daten aus dem Immobiliensektor./la/jsl/jha/