Devisen: Euro hält sich bei 1,16 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter an der Marke von 1,16 US-Dollar notiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1605 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1618 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten mit Marktrelevanz auf dem Plan. Größte Beachtung dürften Auftragsdaten aus der US-Industrie auf sich ziehen, da sie Hinweise auf die Investitionstätigkeit der Unternehmen geben. Entscheidende Äußerungen von Währungshütern aus der Eurozone sind nicht zu erwarten, da sie sich vor einer Zinssitzung mit öffentlichen Auftritten stets zurückhalten. Die EZB entscheidet an diesem Donnerstag über ihre Geldpolitik./bgf/jha/