Devisen: Euro hält Vortagesgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Kursgewinne vom Vortag gehalten.



Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2451 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2411 (Freitag: 1,2346) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte zuletzt von einer Dollar-Schwäche profitiert, die Experten auf den zugespitzten Konflikt um Importzölle zwischen den USA und China zurückführten. Hinzu kam die jüngste Entlassung des als gemäßigt geltenden US-Sicherheitsberaters H.R. McMaster, der durch den Hardliner John Bolton ersetzt wurde.

Außerdem weitet sich die Schlammschlacht zwischen dem Weißen Haus und dem US-Pornostar Stormy Daniels aus. Neben intimen Details geht es dabei auch um angebliche Bedrohungen sowie die Zahlung eines Schweigegelds, was einen Verstoß gegen die Wahlkampfregeln bedeuten könnte./tos/jha/