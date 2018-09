Devisen: Euro hält Gewinne weitgehend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne vom Vortag weitgehend gehalten.



Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1625 US-Dollar nur geringfügig weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochabend auf 1,1582 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Euro nicht nennenswert schwächen. Die deutsche Industrie hat aufgrund einer schwächelnden Nachfrage aus dem Ausland im Juli erneut weniger Aufträge an Land gezogen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gingen 0,9 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,8 Prozent erwartet. Bereits im Juni hatte es einen deutlichen Rücksetzer gegeben.

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf die weltweite Verunsicherungen durch Handelskonflikte sowie auf vorübergehende Effekte in der Autoindustrie und gibt sich mit Blick nach vorn weiter optimistisch. Ralph Solveen, Experte bei der Commerzbank, sieht dagegen einen Trend nach unten.

Im weiteren Tagesverlauf stehen in den USA zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. Einige der Daten werden nachgereicht, weil am vergangenen Montag ein nationaler Feiertag begangen wurde. Von besonderem Interesse dürfte für Anleger der ADP-Beschäftigungsbericht sein, weil er als Richtschnur für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung gilt. Daneben wird der ISM-Index für die Dienstleister veröffentlicht. Er gibt einen Hinweis auf die Lage in der US-Wirtschaft./tos/jsl/mis