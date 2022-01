Devisen: Euro gibt zum Wochenstart wieder leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag einen Teil seiner zum Wochenschluss erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1328 US-Dollar gehandelt und damit etwas unter dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1298 (Donnerstag: 1,1315) Dollar festgesetzt.

Am Freitag hatte ein durchwachsener US-Arbeitsmarktbericht den Dollar im späten Handel belastet. Die Anleger am Devisenmarkt konzentrierten sich insbesondere auf die Beschäftigungsentwicklung. So wurden im Dezember wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen. Zu Wochenbeginn nun steht am Vormittag die Veröffentlichung der Arbeitslosenquote für den Euroraum im November im Fokus.