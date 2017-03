Devisen: Euro gibt weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine seit Wochenbeginn moderat schwächere Tendenz fortgesetzt.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0560 US-Dollar. Abermals fielen die Kursschwankungen jedoch gering aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0576 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten sorgten im Handel zwischen Euro und Dollar nicht für nennenswerte Bewegung. Produktionsdaten aus der deutschen und spanischen Industrie fielen besser aus als erwartet. Marktteilnehmer charakterisierten den Devisenhandel als überwiegend nachrichtenarm und ruhig. Vor der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag sei vermutlich nicht mit starken Kursbewegungen zu rechnen.

Im weiteren Verlauf blicken Anleger und Analysten auf Wirtschaftszahlen aus den USA. In erster Linie dürften die monatlichen Jobdaten des Dienstleisters ADP Beachtung finden. Die Daten gelten als Indikator für den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung. Starke Marktbewegung erwarten Fachleute allerdings nur, falls die Zahlen deutlich enttäuschen. In diesem Fall könnte die als sicher angesehene Zinsanhebung der US-Notenbank in der kommenden Woche ins Wanken geraten./bgf/jsl/fbr