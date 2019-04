Devisen: Euro gibt leicht nach - Rupie unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag leicht nachgegeben.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Starke Impulse gab es jedoch nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1243 Dollar festgesetzt.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten die Devisenkurse nicht nachhaltig. Die Aufträge an die deutsche Industrie sind im Februar deutlich gefallen. Bankvolkswirte kommentierten, die Industrieschwäche setze sich fort. Allerdings verfügt die Industrie noch über einen hohen Auftragsbestand, der nach jüngsten Berechnungen über mehrere Monate reicht.

Deutlich unter Druck stand im Mittagshandel die indische Rupie. Die indische Notenbank verringerte ihren Leitzins wie von Experten erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent. Es war die zweite Zinssenkung in Folge. Die Notenbank reduzierte zudem ihre Wachstums- und Inflationsprognose für dieses Jahr. Dies könnte zumindest eine weitere Zinsanhebung nach sich ziehen, urteilten Bankanalysten./bgf/elm/fba