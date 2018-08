Devisen: Euro gibt leicht nach - Australischer Dollar unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1590 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zum Donnerstag. Unter erhöhtem Druck stand der australische Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1616 Dollar festgesetzt.

Der Dollar profitierte von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Im Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank, veröffentlicht am Mittwochabend, war vermerkt, dass viele Ratsmitglieder eine "baldige" Zinserhöhung für notwendig erachten. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung auf der kommenden Fed-Sitzung im September als ausgemacht.

Auf der anderen Seite wurde der Euro durch einen Bericht des "Handelsblatt" belastet. Demnach stehen die Chancen für Bundesbankpräsident Jens Weidmann schlecht, Nachfolger von EZB-Präsident Mario Draghi zu werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) präferiere einen Deutschen als künftigen Chef der EU-Kommission, berichtete das Blatt mit Bezug auf Regierungskreise. Bislang waren die meisten Beobachter von guten Chancen für Weidmann ausgegangen.

Unter erhöhtem Druck stand der australische Dollar. Ausschlaggebend sind erhebliche politische Grabenkämpfe, die sich an der Regierungsspitze abspielen. Premierminister Malcolm Turnbull muss gegen seinen Rivalen Peter Dutton um sein Amt kämpfen./bgf/jsl/jha/