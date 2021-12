Devisen: Euro gibt leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Im frühen Handel am Montag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1285 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1291 Dollar festgesetzt.

Zu Wochenbeginn blicken die Investoren auf neue Auftragsdaten aus der deutschen Industrie. Die Unternehmen leiden seit längerem unter den erheblichen Verspannungen im globalen Warenhandel, die sich überwiegend auf die Corona-Pandemie zurückführen lassen.

Fachleute konnten zuletzt zwar einige Hoffnungsschimmer entdecken, von einer grundlegenden Besserung wollten sie aber noch nicht sprechen./bgf/zb