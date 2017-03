Devisen: Euro gibt etwas nach - Dollar vor Fed gefragt, Pfund unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gefallen.



In New York wurde er zuletzt bei 1,0610 US-Dollar gehandelt. In der Spitze hatte die europäische Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch 1,0663 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs dann auf 1,0631 (Montag: 1,0663) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9407 (0,9378) Euro.

Während der US-Dollar vor dem am Mittwoch erwarteten Zinsentscheid der Fed gefragt war, lasteten enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten auf dem Euro. Die Industrieproduktion in der Eurozone war im Januar schwächer gestiegen als erwartet, und außerdem blieben die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im März hinter den Erwartungen zurück. "Die geringe Aufwärtsbewegung zeigt die derzeitige Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Konjunktur an", kommentierte der Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Achim Wambach, den entsprechenden Index.

Im Fokus der Devisenmärkte stand nach der Verabschiedung des Brexit-Gesetzes im britischen Parlament außerdem das Pfund. Zum Dollar fiel die britische Währung auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Marktbeobachter erklärten den Kursverlust damit, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) näher rückt. Premierministerin Theresa May will noch vor Ende März den Startschuss für die Verhandlungen geben. Vor allem aber hätten Pläne der schottischen Regionalregierung für ein neues Unabhängigkeitsreferendum auf dem Pfund gelastet./tos/bgf/tih/fbr