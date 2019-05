Devisen: Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel moderat nachgegeben.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1155 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1167 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Allerdings veröffentlicht die OECD ihren neuen Konjunkturausblick. Daneben werden sich einige hochrangige Zentralbanker aus Europa und den USA zu Wort melden./bgf/fba