Devisen: Euro gibt Vortagesgewinne teilweise wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder abgeben.



Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1789 US-Dollar. Im frühen Geschäft hatte der Euro noch über der Marke von 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1799 (Dienstag: 1,1771) Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag. Am Mittwoch hatten robuste Daten aus der Eurozone, schwache US-Zahlen und irritierende Aussagen von US-Präsident Donald Trump den Euro gestützt.

Das robuste Wirtschaftswachstum in Spanien im zweiten Quartal und das auf den höchsten Stand seit Mitte 2011 gestiegene Geschäftsklima in Frankreich verhinderten die Gewinnmitnahmen beim Euro nicht. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Häusermarkt und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/bgf/fbr