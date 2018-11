Devisen: Euro gibt im US-Handel noch etwas weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im US-Handel weiter nachgegeben.



Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1329 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1363 (Freitag: 1,1352) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8801 (0,8809) Euro.

Zeitweisen Auftrieb hatte der Euro durch Nachrichten zum Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission erhalten. Äußerungen aus den Reihen der italienischen Regierung klangen etwas versöhnlicher. Daraufhin war der Euro bis auf 1,1383 Dollar gestiegen./ck/she