Devisen: Euro gibt im US-Handel nach - Nur noch knapp über 1,12 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im US-Handel gefallen.



Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1210 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1236 (Freitag: 1,1235) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8900 (0,8901) Euro gekostet.

Konjunkturdaten aus den USA, der Eurozone und China sorgten für Bewegung am Devisenmarkt. Besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie erhöhten die Risikofreude an den Märkten und stützten den Euro. Später wurde wurde hingegen der US-Dollar hochgetrieben. Besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus den USA waren der Auslöser. Der Euro geriet im Gegenzug unter Druck.

Die Stimmung in der Industrie hatte sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM - er gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA - war um 1,1 Punkte auf 55,3 Zähler gestiegen. Volkswirte hatten mit einem schwächeren Anstieg auf lediglich 54,5 Punkte gerechnet. Besonders deutlich war der Beschäftigungsindex gestiegen. "Wachstumssorgen sollten vor diesem Hintergrund nicht größer werden und Zinssenkungserwartungen dürften nicht forciert werden", kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba die Stimmungsdaten./ck/he