Devisen: Euro gibt an Silvester etwas nach

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im Handel in London ein wenig nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,1318 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als noch im frühen Handel. Die Kursausschläge hielten sich an Silvester in engen Grenzen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1334 Dollar festgesetzt.

Dem Euro fehlt es kurz vor Jahresende an Impulsen. Es werden in der Eurozone und den USA keine wichtigen Konjunkturdaten. Viele Händler haben ihre Bücher bereits geschlossen.

Der Euro wird voraussichtlich mit deutlichen Kursabschlägen das Jahr beenden. So hatte er Anfang Januar noch über 1,22 Dollar notiert. Verantwortlich für die Abschwächung ist vor allem die unterschiedliche geldpolitische Ausrichtung in den USA und der Eurozone. So geht die US-Notenbank Fed entschlossener beim Ausstieg aus ihrer lockeren Geldpolitik vor. Eine erste Leitzinsanhebungen wird zur Jahresmitte 2022 erwartet. Die EZB hat für das kommende Jahr noch keine Zinserhöhung signalisiert./jsl