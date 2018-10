Devisen: Euro gibt Gewinne ab - Lira unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1550 US-Dollar, nachdem sie zuvor bis auf fast 1,16 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1543 (Montag: 1,1606) Dollar festgesetzt.

Der Euro profitierte zunächst von Medienberichten, wonach Italiens Regierung im Streit mit der EU um die Haushaltsplanung des Landes zu einem gewissen Grad einlenken könnte. Am Vormittag wurden die Berichte durch Regierungsmitglieder bestätigt, der Euro konnte seine Gewinne dennoch nicht halten. Geplant ist offenbar, die Neuverschuldung in den Jahren 2020 und 2021 etwas weniger stark steigen zu lassen als bisher angepeilt.

Dass die Regierung versuche, die EU-Partner zu beruhigen, könne als Schritt in die richtige Richtung gesehen werden und rechtfertige somit etwas Auftrieb beim Euro, sagte Thu Lan Nguyen, Expertin bei der Commerzbank. Der Teufel liege aber im Detail. Fraglich sei, ob die Ziele angesichts der Pläne der Regierung überhaupt zu erreichen seien.

Unter Druck stand unterdessen die türkische Lira. Zum US-Dollar verlor sie im Mittagshandel mehr als ein Prozent an Wert. Auslöser waren neue Inflationszahlen. Demnach ist die Teuerung im September auf 24,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Sie liegt damit über dem Leitzins von 24 Prozent. Die hohe Inflation dürfte die Notenbank unter Druck setzen, mit zusätzlichen Zinsanhebungen zu reagieren./bgf/tos/jha/