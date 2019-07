Devisen: Euro gibt vor EZB-Zinsentscheidung nach - Ifo-Daten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nach Daten zum Ifo-Geschäftsklima nachgegeben.



Am Vormittag fiel die Gemeinschaftswährung vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf 1,1122 US-Dollar. Das war der tiefsten Stand seit Mai. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1140 Dollar festgesetzt.

Für Bewegung sorgten am Vormittag Daten zum Geschäftsklima in Deutschland des Münchner Ifo-Instituts. Der Indikator sank stärker als erwartet und fiel auf den tiefsten Stand seit April 2013. Mit einer Besserung der Lage sei vorerst nicht zu rechnen, erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Denn die Unternehmer blickten pessimistischer auf die kommenden sechs Monate.

Am frühen Nachmittag schauen Anleger am Devisenmarkt nach Frankfurt, wo die EZB ihre Zinsentscheidung trifft. Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik bekräftigen. Die meisten Ökonomen erwarten aber noch keine Änderung der Leitzinsen in der Eurozone. Nur einzelne Analysten gehen von einer Senkung des Einlagensatzes aus, einer Art Strafgebühr für Geld, das Geschäftsbanken bei der EZB parken./elm/jkr/jha/