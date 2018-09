Devisen: Euro gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gesunken.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1716 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1737 (Dienstag: 1,1777) Dollar festgesetzt.

Die achte Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed seit Beginn der Zinswende Ende 2015 konnte am Vorabend für keine klare Richtung am Devisenmarkt sorgen. US-Präsident Donald Trump kritisierte die abermalige Zinserhöhung. Die Fed signalisierte aber, ihren Kurs moderater Zinsanhebungen auch im kommenden Jahr beizubehalten.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA und aus dem Euroraum für neue Impulse sorgen. In Deutschland werden aktuele Zahlen zu den Verraucherpreisen veröffentlicht./tos/fba