Devisen: Euro gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken.



Die Gemeinschaftswährung konnte damit die Erholung vom vergangenen Freitag nicht weiter fortsetzen. Am Vormittag wurde der Euro bei 1,1404 US-Dollar gehandelt und damit fast einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1391 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Nach wie vor ist die Schwäche der türkischen Lira das beherrschende Thema am Markt. Nachdem sich die türkische Währung am Morgen noch vorübergehend stabilisieren konnte, hat sie zuletzt im Handel mit dem Dollar und dem Euro wieder an Wert verloren.

Jüngste negative Ratingentscheidungen sorgen für Druck. Am Freitag hatten die Ratingagenturen Moody's und S&P türkische Staatsanleihen noch etwas tiefer in den Ramschbereich herabgestuft. Fitch traf keine Rating-Entscheidung, teilte aber mit, man betrachte die Maßnahmen der Türkei zur Krisen-Bekämpfung als nicht ausreichend./jkr/bgf/fba