Devisen: Euro gibt nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im frühen Handel gesunken.



Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,1741 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1740 (Donnerstag: 1,1697) Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen am Montag nicht auf dem Kalender. Im Fokus der Anleger dürften unterdessen die politischen Entwicklungen in den USA bleiben. Dass Stephen Bannon, bisheriger Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, das Weiße Haus verlassen musste, hatte zuletzt beim US-Dollar für keinen Auftrieb gesorgt.

Des weiteren richten sich die Blicke der Anleger bereits auf das diese Woche anstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole, an dem sowohl EZB-Chef Mario Draghi als auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, teilnehmen werden./tos/nas