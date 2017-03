Devisen: Euro gewinnt nach guten Konjunkturdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag von guten Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert.



Im Mittagshandel stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0813 EU-Dollar und hielt sich zuletzt knapp über der Marke von 1,08 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0786 (Mittwoch: 1,0807) Dollar festgesetzt.

Den entscheidenden Impuls lieferten am Vormittag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone. Im März hatte die Stimmung den besten Wert seit knapp sechs Jahren erreicht. "Die Eurozone hat im März noch einen Gang höher geschaltet", kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die vielleicht besten Nachrichten lieferte diesmal Frankreich", hier falle das Wirtschaftswachstum noch stärker aus als in Deutschland, sagte der Experte.

Zuvor reagierten die Anleger gelassen auf die am Vorabend bekanntgegebene Verschiebung der Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über die gesundheitspolitischen Pläne der Regierung unter Donald Trump. Die Abstimmung wurde von Donnerstag auf Freitag verschoben. An den Finanzmärkten gilt die Abstimmung als Lackmustest für den Reformspielraum der US-Regierung./jkr/bgf/stb