Devisen: Euro gewinnt - Yellen bremst Erwartung an schnelle US-Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag zugelegt.



Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Äußerungen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen, die sich zurückhaltend zu schnellen Zinserhöhungen in den USA gezeigt hatte. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0689 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0668 Dollar festgelegt.

Die US-Notenbank Fed sei noch nicht zu spät dran, um die Inflation im Zaum zu halten, sagte Yellen in einer Rede an der Universität Stanford am Donnerstagabend (Ortszeit). Nach Einschätzung des Experten Dirk Gojny von der National-Bank hat sich Yellen damit "zurückhaltend" hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen geäußert.

Die Aussagen der Notenbankchefin deuten eher nicht auf eine Zinserhöhung bereits im März hin, kommentierte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Dies habe den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb gegeben./jkr/stb