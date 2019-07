Devisen: Euro fällt weiter - Pfund unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter die Marke von 1,12 US-Dollar gefallen.



Am Mittag rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1176 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1215 Dollar festgesetzt.

Anleger schauen mit Spannung auf Großbritannien, wo am frühen Nachmittag der Nachfolger von Theresa May als Parteivorsitzender und Premierminister bekanntgegeben wird. Als aussichtsreichster Kandidat gilt Boris Johnson, Mitbewerber Außenminister Jeremy Hunt werden nur geringe Chancen eingeräumt. Das britische Pfund gab am Vormittag nach. Ein Sieg Johnsons sei am Markt eingepreist, schrieb Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Alles andere wäre eine Überraschung.

Die Euro-Schwäche geht auf eine Dollar-Stärke zurück, ausgelöst durch eine Einigung auf eine Schuldenobergrenze in den USA. Am Vortag hatten sich die US-Regierung und Vertreter des US-Kongresses über ein Haushaltspaket mit einer Laufzeit von zwei Jahren verständigt. Darin wurde auch eine Schuldenobergrenze festgelegt. Die Einigung hat einen möglichen Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. In den vergangenen Jahren hatte der Streit um den Staatshaushalt mehrfach die Regierungsgeschäfte in den USA zeitweise lahmgelegt./elm/jsl/jha/