Devisen: Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas nachgegeben.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,18 US-Dollar, nachdem sie in der Nacht bis auf 1,1787 Dollar gefallen war. Am Vorabend hatte der Euro noch klar über 1,18 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1821 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das britische Forschungsunternehmen Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes - eine Unternehmensumfrage, die den Stand der konjunkturellen Entwicklung widergibt. Angesichts der zunehmend angespannten Corona-Lage wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet./bgf/ssc/jha/