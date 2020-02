Devisen: Euro fällt unter 1,09 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag erstmals seit etwa vier Monaten unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen.



Im Tagestief kostete die Gemeinschaftswährung 1,0892 Dollar und damit so wenig wie letztmalig Anfang Oktober. Bis zum späten Nachmittag erholte sich der Euro etwas und stieg auf 1,0915 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0901 (Montag: 1,0951) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9173 (0,9132) Euro.

Fachleute führten die Euro-Schwäche weniger auf Konjunkturdaten oder die allgemeine Nachrichtenlage zurück. Vielmehr wurden zumeist marktspezifische technische Gründe genannt. Der Euro gilt unter Beobachtern schon seit einiger Zeit als angeschlagen. Wesentliche Konjunkturdaten wurden am Dienstag weder aus den USA noch aus dem Euroraum veröffentlicht.

Äußerungen aus der Geldpolitik wurden aufmerksam verfolgt, fielen jedoch wenig spektakulär aus. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, unterstrich vor dem amerikanischen Kongress die abwartende Haltung der Federal Reserve. Der von China ausgehende Coronavirus und die damit einhergehenden konjunkturellen Risiken würden genau beobachtet, sagte Powell.

Vor dem Europäischen Parlament bekräftigte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass die Notenbank die negativen Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik im Blick habe. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer Null- und Negativzinspolitik die Einkünfte der Sparer zu entwerten und Anleger in riskante Anlageformen zu drängen. Allerdings unterzieht die Notenbank ihre Strategie derzeit einer eingehenden Prüfung. Dazu gehört auch die Frage, inwieweit der Klimawandel in der Geldpolitik berücksichtigt werden soll.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84325 (0,84628) britische Pfund, 119,73 (120,18) japanische Yen und 1,0667 (1,0700) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1568 Dollar gehandelt. Das waren knapp vier Dollar weniger als am Vortag./bgf/he