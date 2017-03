Devisen: Euro fällt unter 1,08 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter schwach tendiert.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0797 US-Dollar. Schon am Dienstag war der Euro unter Druck geraten, nachdem er in den Tagen zuvor deutlich zugelegt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0859 Euro festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen nicht besonders viele Konjunkturdaten an, die zu Kursbewegung führen könnten. Im Euroraum werden einige Stimmungsindikatoren veröffentlicht, aus den USA kommen einige Daten vom Immobilienmarkt. Außerdem äußern sich mehrere Vertreter der amerikanischen Notenbank zur Geldpolitik./bgf/fbr