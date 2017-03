Devisen: Euro fällt etwas zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0865 US-Dollar. Am Vortag hatte sie bei 1,0906 den höchsten Stand seit Mitte November erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0889 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag könnten Impulse für den Devisenhandel vor allem aus zwei Richtungen kommen. Zum einen werden in den USA Konjunkturdaten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung veröffentlicht. Zum anderen treten sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten zahlreiche Zentralbanker vor die Mikrofone. In den USA äußert sich auch Notenbankchefin Janet Yellen - allerdings zu einem Thema, das eher nicht auf geldpolitische Äußerungen schließen lässt./bgf/fbr