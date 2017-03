Devisen: Euro fällt deutlich - EZB-Spekulationen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach Spekulationen über die weitere Entwicklung der Geldpolitik in der Eurozone deutlich gefallen.



Am frühen Nachmittag rutschte der Kurs innerhalb weniger Minuten um etwa einen halben Cent auf ein Tagestief bei 1,0740 US-Dollar.

Händler erklärten den Kursrutsch mit einem Medienbericht, der andeutete, dass die Europäische Zentralbank (EZB) noch lange an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhalten werde. In den Wochen zuvor hatte der Euro dagegen deutlich an Wert gewonnen, weil Anleger auf eine straffere Geldpolitik in nicht allzu ferner Zukunft spekuliert hatten.

Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der Eurokurs auf zuletzt 1,0760 Dollar erholen. Zuletzt hatte der Euro mehrfach stark auf Marktgerüchte über die künftige Geldpolitik der EZB reagiert. Unter anderem gab es angebliche Insiderinformationen, wonach die EZB die Zinsen noch vor dem Auslaufen des Anleihekaufprogramms erhöhen könnte./jkr/bgf/fbr