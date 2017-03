Devisen: Euro erneut unter 1,08 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gesunken.



Im Mittagshandel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,0779 Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch über 1,08 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,0807 (Dienstag: 1,0802) Dollar festgesetzt.

Die Konsumlaune der Deutschen ist laut einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens GfK leicht abgeflaut. Viele Bundesbürger fürchteten, dass sie sich wegen der zuletzt gestiegenen Inflation künftig weniger leisten könnten, hieß es in der Studie.

Der Blick der Anleger richtet sich am Donnerstag verstärkt in die USA. Das Repräsentantenhaus soll über die von US-Präsident Donald Trump angestrebte Aufhebung der Gesundheitsreform seines Vorgängers entscheiden. Zuletzt regte sich jedoch auch in Trumps eigener Partei Widerstand. Sollte sich im Vorhinein keine Mehrheit für den Antrag abzeichnen, könnte die Abstimmung verschoben werden.

Von einer anstehenden Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen erwarten sich Experten wenig Impulse für den Dollar. Sollte sie sich detailliert zur Geldpolitik äußern, dürfte sie darauf hinweisen, dass der aktuelle geldpolitische Pfad ohne Berücksichtigung der geplanten Steuererleichterungen in den USA eingeschlagen worden sei, sagte Dirk Gojny von der National-Bank

Trumps Ankündigungen weiterer Vorhaben wie milliardenschwere Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten viel Euphorie ausgelöst. Inzwischen wächst aber die Sorge darüber, ob den Worten auch Taten folgen werden. Die heutige Entscheidung im Repräsentantenhaus gilt als ein wichtiger Indikator dafür./hosmac/jkr/jha/