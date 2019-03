Devisen: Euro erholt sich von Kurssturz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag von seinen herben Verlusten am Donnerstag erholt.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1235 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1222 (Donnerstag: 1,1271) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8911 (0,8872) Euro.

Vor dem Wochenende wurde der Euro durch Konjunkturdaten aus der Eurozone gestützt. Industriedaten aus Frankreich, Italien und Spanien fielen durchweg robust aus. Im aktuell trüben Konjunkturumfeld sorgte dies für einen kleinen Lichtblick. Der Dollar wiederum wurde durch schwache Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt belastet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Februar fiel überraschend schwach aus. Vor allem der magere Beschäftigungsaufbau enttäuschte.

Trotz der leichten Erholung bleibt der Euro angeschlagen. Am Donnerstag hatte eine überraschend lockere Haltung der EZB die Gemeinschaftswährung auf Talfahrt geschickt. Die Notenbank hatte ihre Wachstums- und Inflationsprognosen deutlich gesenkt, ihr Versprechen niedriger Zinsen zeitlich verlängert und neue Geldspritzen für die Euroraum-Banken angekündigt. Der Euro war daraufhin auf den tiefsten Stand seit Juni 2017 abgerutscht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85905 (0,85880) britische Pfund, 124,72 (125,97) japanische Yen und 1,1324 (1,1355) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1297 Dollar gehandelt. Das waren elf Dollar mehr als am Vortag./bgf/jsl/jha/