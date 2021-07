Devisen: Euro erholt sich vom Tief seit April

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im Tagesverlauf vom tiefsten Niveau seit Anfang April erholt.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel 1,1840 US-Dollar, nachdem sie zuvor wie schon am Vortag zeitweise unter 1,18 Dollar gehandelt worden war. Vom Tageshoch bei 1,1868 Dollar kam der Kurs zuletzt aber wieder etwas zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1838 (Mittwoch: 1,1831) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8447 (0,8452) Euro.

Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt drückten auf den Dollar-Kurs. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator, stieg leicht. Volkswirte hatten hingegen mit einem merklichen Rückgang gerechnet. Die US-Notenbank Fed beobachtet die Lage am Arbeitsmarkt sehr genau. Eine weniger deutliche Erholung am Arbeitsmarkt würde gegen eine baldige Wende bei der Geldpolitik sprechen.

Die Überprüfung der geldpolitischen Strategie durch die EZB bewegte den Devisenmarkt kaum, waren am Vortag doch schon Details durchgesickert, die auch da schon kaum überrascht hatten. Europas Währungshüter verschaffen sich beim Thema Inflation mehr Spielraum. Sie streben künftig eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an. Das ist etwas mehr als bisher. Zudem will die Europäische Zentralbank künftig zumindest zeitweise "moderat über dem Zielwert" liegende Inflationsraten akzeptieren.

Ökonomen sehen darin keinen großen Wurf. "Letztlich wird die neue Strategie - gemessen daran, wie die alte Strategie seit Jahren interpretiert und umgesetzt wurde - keine großen Veränderungen für die konkrete geldpolitische Ausrichtung mit sich bringen", sagte etwa Chefvolkswirt Christian Lips von der NordLB. Er folgert, dass die EZB-Geldpolitik auch auf mittlere Sicht klar expansiv ausgerichtet bleibt. "Leitzinserhöhungen vor 2024 sind weiterhin unrealistisch, auch unter der neuen Strategie", so der Experte./tih/mis