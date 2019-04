Devisen: Euro erholt sich etwas nach Zwei-Jahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag die deutlichen Kursverluste vom Wochenverlauf nicht fortgesetzt und zu einer leichten Erholung angesetzt.



Am Vormittag wurde der Euro bei 1,1145 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1123 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag war der Eurokurs zeitweise auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Jahren gefallen. In den vergangenen Handelstagen hatten mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone die Gemeinschaftswährung belastet. Im Tagesverlauf stehen keine weiteren Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm.

Stärkere Impulse sind erst am Nachmittag zu erwarten. Dann richtet sich das Interesse auf Daten zum Wirtschaftswachstum in den USA in den Monaten Januar bis März, die am Devisenmarkt stark beachtet werden. In den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass sich die US-Konjunktur von der allgemeinen Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft abkoppeln könnte. Analysten gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung der größten Volkswirtschaft der Welt im ersten Quartal etwas an Fahrt gewonnen hat.

Wenig Kursbewegung gab es beim chinesischen Yuan im Handel mit dem US-Dollar. Chinas Präsident Xi Jinping hatte auf einer Veranstaltung vor zahlreichen Staats- und Regierungschefs in Peking versichert, dass China keine Yuan-Abwertung zum Schaden anderer Staaten betreibe./jkr/jha